جماهير النصر تحث الإدارة للتعاقد مع الأرجنتيني إدواردو سالفيو

أصبح إدواردو سالفيو، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الأخبار التي تواترت حول نية نادي النصر السعودي في ضمه إلى للفريق في الموسم المقبل.

سالفيو نجم أرجنتيني يلعب في مركز الجناح ولد في يوم 13 يوليو 1990 في بلدة أفيانيدا في الأرجنتين ويلعب حالياً مع نادي بنفيكا وسبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد و نادي لانوس ولعب مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وعلى موقع تويتر أثنت جماهير النصر على التعاقد مع سالفيو، حيث قال محمد " قبل 3 ساعات فيه اعلامي ارجنتيني قال لي النصر يبي يتعاقد مع لاعب ارجنتيني يلعب في الارجنتين لكن مااعرف اسمه ..والظاهر انه سالفيو".

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تميم كتب " ادواردو توتو ساليفو جناح يمين ويلعب صانع لعب بس مااتمنى يجي اللاعب جايته اصابات قويه مع بنفيكا قطع في الرباط مرتين وكان مدربهم

جيسوس".

كتب مشجع نصراوي " ياخي كل اللي ذكرتهم جاو وحن ما نعرفهم ،، ولكن ذا اللاعب ما يتقارن مع مرابط .. مرابط لاعب مستواه ثابت ويخدم الفريق ، ادواردو ساليفو لاعب كويس ولكن ما يخدم مثل مرابط .. يعني تطرد لاعب ناجح ويحقق ارقام وتجيب لاعب تجربه .. بالعقل ياخي".

سلطان قال " مصدر اخر موثوق جدًا ..الاعب جوميز رفض عرض #النصر الكبير لكن الاعب يريد يلعب في دوري ابطال اوروبا مرة اخرى.. وفي المقابل.. النصر يقدم عرض لبوكا الأرجنتيني لتعاقد مع ادواردو ساليفو كخيار بديل".