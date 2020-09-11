الخطيب يهنىء طائرة الأهلي بلقب الدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش مساء اليومبنتيجة 3-1.
وأشاد الكابتن الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسمشاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم عروضًا طيبة.
وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على كافة الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ومكانته.
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