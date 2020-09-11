الخطيب يهنىء طائرة الأهلي بلقب الدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة ‏‏«رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش ‏مساء اليوم

بنتيجة 3-1.‏

وأشاد الكابتن الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ‏والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم

شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة.‏

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على كافة الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏ومكانته.‏