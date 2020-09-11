الأهلي يسجل هدف ثاني في شباك الإسماعيلي

تقدم فريق الأهلي بالهدف الثاني في شباك نظيره الإسماعيلي بالمباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ضمن منافسات الجولة 26 من ، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز . سجل الهدف اللاعب أليو بادجي في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين دون رد بعدما سجل علي معلول الهدف الول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء .

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