محمد مصيلحي: فوز الأهلي بدوري الطائرة مكانة خاصة

عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة الـ32 في تاريخه، لافتًا إلى أن اللقب له مكانة خاصة، نظرًا إلى الظروف التي عاشها الجميع، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب.

وأوضح مصيلحي أن الموسم الحالي كان استثنائيًّا بكل المقاييس، بعد أن توقفت المنافسات لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا، وأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا لتجاوز هذه الظروف، خصوصًا أن فترة الإعداد

عقب استئناف النشاط لم تكن كافية، وهو ما استوجب ضغط التدريبات بشكل كبير.

وأشاد المدير الفني للفريق بالروح القتالية للاعبيه، وبالجهد المضاعف من جانب الجميع على مدى الفترة الماضية، فضلًا عن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فيما وجه الشكر إلى المسئولين على قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، رغم مطالبة البعض بإلغاء الموسم.

Advertisements

وأكد أن الفريق سيحصل على راحة لمدة 24 ساعة

قبل أن يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري. مضيفًا أن المواجهة الختامية في الدوري ستكون أفضل استعداد لمواجهة الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس مصر.

وشدد مصيلحي على أن الفريق نجح في إضافة بطولة الدوري إلى لقب البطولة العربية، فيما يملك طموحات كبيرة للفوز ببطولة كأس مصر، وكذلك بطولة إفريقيا ليحقق العلامة الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مستقبل الكرة الطائرة في النادي الأهلي بخير في ظل وجود أربعة أجيال داخل الفريق، وهو المزيج الذي يحافظ على شخصية الفريق داخل الملعب، مطالبًا البعض بالتوقف عن الحديث الذي بات مكررًا عن ارتفاع معدل أعمار الفريق.