الأهلي يتابع التحقيقات مع صالح جمعة ‏

كلف النادي الأهلي محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، بالحضور مع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة، خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم بأحد أقسام الشرطة،بعد حادث التصادم غير المقصود بسيارته، والذي تسبب في إحداث بعض التلفيات بسيارتين عن طريق الخطأ.
وحرص مسئولو النادي على متابعةكل الإجراءات التي تمَّت مع صالح جمعة، وذلك خلال الاتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب. وتحرك الأهلي من اللحظة الأولى في الأزمة، وأوفد محمد فتحي من الإدارة القانونية للحضور مع اللاعب.
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