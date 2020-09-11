الأهلي يتابع التحقيقات مع صالح جمعة ‏

كلف النادي الأهلي محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، بالحضور مع صالح جمعة، لاعب الفريق ‏الأول للكرة، خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم بأحد أقسام الشرطة،

بعد حادث التصادم غير المقصود ‏بسيارته، والذي تسبب في إحداث بعض التلفيات بسيارتين عن طريق الخطأ.‏

وحرص مسئولو النادي على متابعة

كل الإجراءات التي تمَّت مع صالح جمعة، وذلك خلال ‏الاتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب.‏ وتحرك الأهلي من اللحظة الأولى في الأزمة، وأوفد محمد فتحي من الإدارة ‏القانونية للحضور مع اللاعب.