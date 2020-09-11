طائرة الزمالك يهزم الاتحاد السكندري 3-2 في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بصالة حلمي

زامورا بالنادي في إطار مباريات الدوري العام.وجاءت نتائج الأشواط كما يلي:19- 2519-2516-2532-3010-15ويقود الفريق الدكتور حسام عبد العزيز مديرا فنيا وعماد نصر مدربا عاما.ومن المقرر أن يختتم فريق طائرة الزمالك مبارياته بالدوري العام أمام فريق النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل علي صالة نادي المقاولون العرب.