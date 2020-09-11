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الأهلي يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي و التي تجمع الفريقين علي ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من

الممتاز بتقدم الأهلي بهدف دون رد .

سجل هدف الأهلي اللاعب علي معلول

من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء ، وأهدر عمر الوحش لاعب الإسماعيلي ركلة جزاء في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف .
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