رياضة | عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف النادي الأهلي محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، بالحضور مع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة، خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم بأحد أقسام الشرطة، بعد حادث التصادم غير المقصود بسيارته، والذي تسبب في إحداث بعض التلفيات بسيارتين عن طريق الخطأ.
وحرص مسئولو النادي على متابعة كل الإجراءات التي تمَّت مع صالح جمعة، وذلك خلال الاتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب.
وتحرك الأهلي من اللحظة الأولى في الأزمة، وأوفد محمد فتحي من الإدارة القانونية للحضور مع اللاعب.
وكان قسم قصر النيل، قام بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.