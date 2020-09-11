رياضة | كومان يُعطي الفرصة الأخيرة لثلاثي الـ 400 مليون يورو!

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يُعطي الفرصة الأخيرة لثلاثي الـ 400 مليون يورو! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي المدرب الهولندي رونالد كومان الفرصة للثلاثي كوتينيو, ديمبيلي وغريزمان، من أجل إثبات جدارة التواجد داخل الفريق الكتالوني، وذلك من خلال الاعتماد على الثلاثي بشكل أساسي الموسم المقبل.

وغير المدرب الهولندي إستراتيجية كيكي سيتين مع الفريق وينوي التحول إلى طريقة 4-2-3-1 من أجل إعطاء فرصة أكبر لنفسة للإعتماد على عدد كبير من لاعبي الخط الأمامي.

ويملك برشلونة ترسانة كبيرة من لاعبي خط الهجوم، حيث يملك النادي تسعة لاعبين في الخط الأمامي، بالإضافة إلى خدمات لاعب الوسط فيليب كوتينيو الذي يُجيد اللعب كجناح أيسر.

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ووفقاً لصحيفة " أس " فان كومان قد قرر إعطاء الفرصة الأخيرة للثلاثي الذي كلف خزائن النادي حوالي 400 مليون يورو.

وكان برشلونة قد تعاقد مع الثلاثي من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017.

ولم يقدم الثلاثي حتي الآن المردود المنتظر، حيث غاب عثمان ديمبلي عن تشكيل برشلونة لعدة شهور بسبب الإصابات، فيما لم يقدم فيليب كوتينيو المردود المطلوب مما أجبر النادي على إعارته إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، بينما أثار الفرنسي أنطوان جريزمان الغضب بين بعض جماهير برشلونة بعد الموسم الكارثي الاول داخل الكامب نو.

يذكر أن برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو في صيف عام 2018 قادمًا من ليفربول مقابل 120 مليون يورو، بينما تعاقد مع الفرنسي عثمان ديميلي في صيف 2017 قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 مليون يورو، بينما تعاقد مع مواطنه جريزمان في صيف عام 2019 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وذلك من أجل تعويض نيمار الذي رحل عن صفقة برشلونة في صيف 2017 نحو باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.