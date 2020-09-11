رياضة | خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير جزائرية اليوم الجمعة، أن أصبح يوسف البلايلي لاعب الأهلي جدة السعودي، قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي، خلال الانتقالات الجارية.

وخلال تصريحات تلفزيونية أمس الخميس قال والد البلايلي بأن نجله يرحب بالانضمام إلى الأهلي في الموسم الجديد:" المفاوضات حاليًا بين الأهلى المصرى ونظيره السعودى من أجل الوصول لاتفاق، نجلي يرحب باللعب للأهلى لكونه ناديا كبيرا في أفريقيا".

وبحسب مانشرته صحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية أن بلايلي على بعد خطوة من الانضمام للأهلي المصرى في أشارة منها إلى أن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، أصبح قريبًا من الانتقال للأهلي.

جدير بالذكر أن شارك صاحب الـ28 عامًا بمركز الجناج الأيسر ويجيد اللعب أيضاً فى الجناح الأيمن أو تحت رأسى الحربة، وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع منتخب الجزائر نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 أخرى.