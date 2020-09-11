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رياضة | آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على متابعة موقف صالح جمعة لاعب ‏الفريق للكرة، بعد حادث تصادم بسيارته الذي تعرض له وترتب عليه التوجه إلى أحد أقسام ‏الشرطة اليوم والعرض على النيابة للاستماع إلى أقواله بعدما تسبب الحادث الغير المقصود عن بعض التلفيات في سياراتين بطريق الخطأ .‏

وتابع المدير التنفيذي للأهلي كافة الإجراءت التي تمت مع صالح جمعة، وذلك خلال الإتصالات ‏التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والإطمئنان على موقف اللاعب.‏

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وحرص الأهلي على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانوينة بالنادي، على التواجد مع صالح ‏جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم داخل أحد أقسام الشرطة للإستماع إلى أقواله.‏

وكان قسم قصر النيل، قام بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.

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