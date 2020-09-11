رياضة | آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على متابعة موقف صالح جمعة لاعب الفريق للكرة، بعد حادث تصادم بسيارته الذي تعرض له وترتب عليه التوجه إلى أحد أقسام الشرطة اليوم والعرض على النيابة للاستماع إلى أقواله بعدما تسبب الحادث الغير المقصود عن بعض التلفيات في سياراتين بطريق الخطأ .
وتابع المدير التنفيذي للأهلي كافة الإجراءت التي تمت مع صالح جمعة، وذلك خلال الإتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والإطمئنان على موقف اللاعب.
وحرص الأهلي على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانوينة بالنادي، على التواجد مع صالح جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم داخل أحد أقسام الشرطة للإستماع إلى أقواله.
وكان قسم قصر النيل، قام بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.