رياضة | محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة ليدز بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة ليدز بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تدريباته مع الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه الريدز نظيره ليدز غدا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر البطولة الإنجليزية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويدخل ليفربول المباراة وهو حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يعتبر ليدز حامل لقب بطولة الشامبيون شيب.