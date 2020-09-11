رياضة | أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة الإسباني عن سعادته بالإنضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني وذلك عقب وصوله إلى النادي بعد اجتيازه فحوصات فيروس كورونا المستجد.

وقال بيانيتش في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"اللعب بجانب ميسي حُلم وتحقق، قالوا لي عنه أنه فضائي، رُبما هو الأفضل في التاريخ، أتمنى مُساعدة ميسي على أن يفعل أشياء كثيرة لكن الأمر سيكون صعباً لأنه يقوم بأشياء خارقة".

وأضاف:" اللعب لفريق برشلونة حُلم وتحقق، إنه فخر بالنسبة لي أن ألعب مع برشلونة، أريد أن أترك بصمتي هنا وأريد الرحيل بعد الفوز بالكثير من الألقاب والذكريات الجميلة".

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وتابع:"أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نبدأ بالفوز من أجل تحقيق الألقاب من أجل جماهيرنا، أتمنى أن تعود الجماهير للكامب نو بأسرع وقت مُمكن".

وأردف قائلاً:"أريد أن نلعب كرة قدم جيدة ونبدأ بحصد الألقاب، هذا الأمر الطبيعي في برشلونة، هذا الفريق خُلق ليفوز بكل الألقاب المُمكنة،

وعن أسلوب برشلونة، اختتم بيانيتش تصريحاته قائلاً :"أنا أعشق أسلوب برشلونة".