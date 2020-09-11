رياضة | الكشف عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإسماعيلي ضم كلا :- حراسة المرمى : محمد مجدي خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري خط الوسط : عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف Advertisements خط الهجوم : أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - شيلونجو. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي ‏خط الهجوم : أليو بادجي.

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