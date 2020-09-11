رياضة | عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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‏خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

‏خط الهجوم : أليو بادجي.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏