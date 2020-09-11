رياضة | اتحاد الجامعات ينظم مؤتمرا لدراسة كيفية العودة الآمنة للنشاط الرياضي بنظام "الهجين"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الجامعات ينظم مؤتمرا لدراسة كيفية العودة الآمنة للنشاط الرياضي بنظام "الهجين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المؤتمر الدولي الأول بنظام الهجين، والذي يقام خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، بعنوان "العودة الأمنه للنشاط الرياضي بالجامعات"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة كيفية العودة الآمنة للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية والعربية، وخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري، والاشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات المصرية والعربية، ودور الأعلام في دعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، ودور التشريعات لدعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، كما سيتم عرض نماذج للبطولات العربية الجامعية التي تستضيفها بعض الدول العربية.

وعلى هامش المؤتمر تنظم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات ثلاث دورات تدريبيه (إلكترونيا)، عن إدارة المسابقات والأنشطة الرياضية بالجامعات، وعن العمل التطوعي وتنظيم الأحداث الرياضية، وعن تكنولوجيا العروض الرياضية، وذلك من أجل صقل مهارات قيادات وأخصائيين الرياضة والطلاب بالجامعات المصرية.

يذكر ان المشاركة في فاعليات المؤتمر الذي يشرف عليه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد ستكون بنظام الهجين "الحضور بقاعة المؤتمر بمقر الإتحاد" بالاضافة الى الحضور Online".