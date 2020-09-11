الامارات | «غياث» يطلب لقب «شامبيون ستيكس» على مضمار «لبرستاون» الإيرلندي

شكرا لقرائتكم خبر عن «غياث» يطلب لقب «شامبيون ستيكس» على مضمار «لبرستاون» الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب جواد «غودولفين» «غياث»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، اليوم، لقب سباق «إيريش شامبيون ستيكس»، الذي يقام لمسافة 10 فيرلونغ (2000 متر)، على مضمار لبرستاون الإيرلندي. ويسعى الجواد المميز إلى حصد انتصاره الرابع على التوالي لهذا الموسم في سباقات الفئة الأولى «جروب1»، والخامس في مسيرته ضمن الفئة ذاتها التي تعد الأعلى تصنيفاً في سباقات الخيل العالمي.

ويحمل «غياث» آمال «غودولفين» بانتزاع لقب «إيريش شامبيون ستيكس»، للمرة السادسة تاريخياً، منذ أن توج الجواد «غرانديرا» بشعار الأزرق الملكي بلقب السباق في نسخة 2002. وتبدو حظوظ «غياث» قوية في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية لهذا الموسم، ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1»، بعد أن نجح ابن الفحل «دباوي»، بموسم السباقات البريطاني لهذا العام، في تحقيق ثلاثة انتصارات، ضمن هذه الفئة «الأعلى تصنيفاً عالمياً»، استهلها، يونيو الماضي، بالفوز في سباق «كورنيش كب»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت»، وأتبعه بفوزٍ مستحق في سباق «كورال إكليبس»، الذي جرى في يوليو من هذا العام على مضمار «سان دوان»، قبل أن يحقق أغسطس الماضي فوزاً عريضاً بلقب «جدمونت إنترناشيونال ستيكس»، الذي جرى على مضمار «يورك».

وسبق لجواد «غودولفين»، البالغ من العمر خمس سنوات، الموسم الماضي، تدشين أول انتصاراته في سباقات «جروب1»، بفوزه في شهر سبتمبر 2019 بسباق «غروسر برايس فون بادن»، الذي جرى على مضمار بادن الألماني.

ويواجه «غياث»، بقيادة الفارس وليام بيوك، أربعة من نخبة جياد المسافة المتوسطة، من ضمنها جياد حققت انتصارات في فئة «جروب1»، تتقدمها الفرس «ماجيكال»، المملوكة لديرك سميث، ومورغن، وميشيل تابور، بإشراف المدرب الخبير إيدان أوبراين، والساعية لرد اعتبارها عقب حلولها وصيفة خلف «غياث» في سباق «جدمونت إنترناشيونال ستيكس»، خصوصاً أن الفرس البالغة من العمر خمس سنوات، تمتلك في رصيدها 11 انتصاراً في سباقات الخيل العالمية، من ضمنها ستة انتصارات في الفئة الأولى.

Advertisements

ويدخل زميلها في الإسطبل، وتحت إشراف المدرب ذاته أيدان أوبراين، المهر «جابان» دائرة المنافسة، في ظل سعي المهر البالغ من العمر أربع سنوات، لاستعادة لغة الانتصارات في سباقات «جروب1»، منذ انتصاره الأخير في أغسطس 2019، بلقب سباق «جدمونت إنترناشونال ستيكس» على مضمار يورك.

وأكد، من جانبه، مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، جهوزية «غياث»، وقال في تصريح صحافي: خضع «غياث» لتمرين سريع للتأكد من حالته العامة، وأنه يؤدي التمرين دون قلق، ليكمل تدريبات كانت أقرب لتمارين السرعة، وهو إجراء معتاد قبل ثلاثة أيام من السباق، وأعطانا مؤشرات بأنه جاهز الآن لسباق كبير آخر، وعلى قدر التحدي لخوض سباق «إيريش شامبيون ستيكس» الإيرلندي.

وأوضح: «أداء الجواد في تطور مستمر، إذ لم يخسر في أربع مشاركات هذا العام، ثلاث منها بالفئة الأولى، ويتجه إلى ليرستاون في أفضل حالة له على الإطلاق».

«غياث» يحمل آمال «غودولفين» بانتزاع لقب السباق الشهير للمرة السادسة تاريخياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news