شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تهنئة النادي الأهلي بفوز فريق الطائرة «رجال» بلقب الدوري الممتاز. وتُوج فريق الأهلي للكرة الطائرة بالدوري للمرة 32 في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط. ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، صورة فريق الطائرة بالأهلي، معلقًا عليها: «مبروك ملوك الطائرة في مصر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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