شكرا لقرائتكم خبر عن البريميرليج ينطلق السبت بأربع مواجهات ساخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، السبت، منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم بـ4 منافسات من العيار الثقيل، ويقص أرسنال شريط الافتتاح بمواجهة نظيره فولهام فى الواحدة والنصف ظهرا، ويلتقى وست هام نظيره نيوكاسل فى الرابعة والنصف عصرا، وفى نفس التوقيت يصطدم كريستال بالاس بساوثهامبتون، وتختتم مواجهات اليوم الأول وقص شريط الافتتاح فى السادسة والنصف مساء بمواجهة ليفربول المتوج بلقب البريميرليج لليدز العائد بقوة إلى الدرجة الأولى بعد غياب طويل.

ويبقى ليفربول ومانشستر سيتى الأوفر حظا لحصد لقب البريميرليج بعد ثلاث سنوات من السيطرة، لكن مانشستر يونايتد المتجدّد وتشيلسى المنفق بسخاء على ضمّ اللاعبين الجدد قد يشكلان حجر عثرة لتشكيلتى المدربين يورجن كلوب وجوسيب جوارديولا.

وسيبدأ الموسم الجديد وسط السماح لعدد محدد من الجمهور ووسط إجراءات صحية صارمة فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا المستجد فى الآونة الأخيرة، ما يرسم علامة استفهام حول إمكانية إنهاء الموسم المقبل.. ورغم ذلك تخطى الإنفاق على الصفقات الجديدة حاجز المليار دولار.

كما أن فسخ العقد المجزى مع إحدى شبكات البث الصينية يمكن أن يوجه ضربة قوية من الناحية المادية لأندية الدرجة الممتازة التى كانت وافقت على رد مبلغ مقداره 365 مليون يورو إلى الشبكات صاحبة الحقوق التلفزيونية، لأنها لم تنه الموسم الفائت فى الوقت المحدد. ولا شك أن بعض الأندية أخذت فى عين الاعتبار الوضع الحالى، وتحديدا ليفربول الذى توج باللقب المحلى للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث لم يبادر بإجراء أى صفقة باستثناء تعاقده مع الظهير الأيسر اليونانى كونستانتينوس تسيميكاس من أولمبياكوس مقابل 13 مليون يورو.