شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل الاستعداد لمواجهة طنطا دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، الاستعداد لملاقاة طنطا يوم الإثنين المقبل بملعب اتحاد الشرطة، دون الحصول على راحة.

وحرص الجهاز الفنى خلال تدريبات اليوم على إجراء تدريبات إستشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربى لإزالة آثار المجهود الكبير والإجهاد من توالى المباريات وأدى باقى اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات تدريبات بدنية وفنية ويسعى الجهاز الفنى لإستغلال الروح المعنوية العالية لدى الجميع لإستمرار حصد النقاط خاصة في المباريات المباشرة مع فرق المنافسة على البقاء.

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان خدمات سولمون منساه خلال المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب أمام طنطا والتى تقام الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 27 والتى يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة على اللاعب بسبب تعرضه للطرد في مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، بينما يستمر غياب محمد عبدالمجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.