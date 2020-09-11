شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدّل موعد تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرّر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديل موعد تدريبات الفريق المقررة، غدًا السبت.

ومن المقرر أن ينطلق مران الزمالك عند العاشرة صباحًا، بعد أن خاض الفريق تدريباته اليوم مساءً.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، مساء الأحد المقبل.