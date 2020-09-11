شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدّل موعد تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرّر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديل موعد تدريبات الفريق المقررة، غدًا السبت.
ومن المقرر أن ينطلق مران الزمالك عند العاشرة صباحًا، بعد أن خاض الفريق تدريباته اليوم مساءً.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، مساء الأحد المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعدّل موعد تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.