شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي:

حرسة المرمى: محمد مجدى.

الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم.

الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدى – عمر الوحش.

الهجوم: محمد الشامى – عبدالرحمن مجدى- شيلونجو.

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمد نصر – بيكيتى سيلفا – محمود دونجا – أحمد مدبولى – حازم مرسى – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – همام طارق – نادر رمضان.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «قفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبدالمنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

Advertisements

د2: ركلة جزاء للأهلي.. مدافع الإسماعيلي يخطئ في رجوع الكرة إلى حارس المرمى وبادجي يستغلها ويمر بها من الحارس مما يجبره على عرقلته

د5: جووووووول علي معلول يسدد ركلة الجزاء ويحرز الهدف الأول للأهلي

د19: محمود عاشور حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد

د20: حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو

د22: تسديدة قوية من اسامة إبراهيم تمر بجوار القائم

د42: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمسة يد من رامي ربيعة

د45: محمود الوحش يسدد ركلة الجزاء ويطيح بها خارج المرمى

د45: 6 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول