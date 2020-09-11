شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينضم لمعسكر الأهلي في الإسكندرية استعدادًا للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، انضمام اللاعب حسين الشحات لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام.

ويستمر الأهلي في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخراً، الأمر الذي تسبب في استبعاده من تدريبات ومباريات الفريق، قبل أن يمنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودته بعد مواجهة الاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب أكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات وطلب من فايلر الانضمام لمعسكر الإسكندرية، وهو الأمر الذي وافق عليه الجهاز الفني للأهلي.