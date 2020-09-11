شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقسو على الجونة برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش على نظيره الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل لطلائع الجيش ناصر منسي الهدفين الأول والثاني، ثم سجل أحمد حمدي للجونة، قبل أن يضيف محمد ناصف الهدف الثالث لطلائع الجيش، وسجل أحمد سمير الهدف الرابع.

ونجح عبدالحميد بسيوني، المدير الفنى لطلائع الجيش، في إدارة المباراة باقتدار، ونجحت التغييرات التي أجراها في حسم نقاط المباراة.