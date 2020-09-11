شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يهنئ الأهلى بالدوري: مبروك ملوك الطائرة في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية النادى الأهلى بالتتويج بلقب دوري الطرة الطائرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :" مبروك ملوك الطائرة في مصر". نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى فى حسم لقب الدورى الممتاز لهذا الموسم بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/ 1 فى الجولة قبل الأخيرة من المنافسة و قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الختامية الاثنين القادم . وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

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