شكرا لقرائتكم الأهلى يتابع موقف صالح جمعة بعد حادث السير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على متابعة موقف صالح جمعة لاعب الفريق للكرة، بعد حادث تصادم بسيارته الذي تعرض له وترتب عليه التوجه إلى أحد أقسام الشرطة اليوم والعرض على النيابة للاستماع إلى أقواله بعدما تسبب الحادث الغير المقصود عن بعض التلفيات في سياراتين بطريق الخطأ ، وتابع المدير التنفيذي للأهلي كافة الإجراءت التي تمت مع صالح جمعة، وذلك خلال الإتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والإطمئنان على موقف اللاعب ، وحرص الأهلي على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانوينة بالنادي، على التواجد مع صالح جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم داخل أحد أقسام الشرطة للإستماع إلى أقواله.
على الصعيد ذاته، توصلت التحريات في هذه القضية إلى أنه اثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.
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