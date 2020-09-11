شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب مدربي الدوري بارتداء قمصان مختلفة عن اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز بارتداء ألوان القميص مغايرة عن لون التيشترتات التي يرتديها اللاعبين خلال مباريات الدوى الجارية خاصة أن هذا الإجراء من لوائح المسابقات في الموسم الجاري 2019/2020 ..وكشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وهو 20 أكتوبر.

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المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويقيم باقي مباريات الدورى فى الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل نهاية الموعد المحدد في 20 أكتوبر.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي عدم ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل في نوفمبر المقبل بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا من يونيو بعد توقيعه لنادي بيراميدز ومن قبلها رفض ناديه الانجليزي هيدرسغيلد لعبه مع الأهلي.

كان رمضان صبحي من العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها حسام البدري في الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الاهلي ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبي وكان أحد الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقي غريب وحصوله علي جائزة افضل لاعب في افريقيا.