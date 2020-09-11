شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: بيراميدز يفاوضنى ولن أرحل بدون موافقة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، أن ناديه له فضل عليه لذا عاد إلى قيادته مجددا هذا الموسم، قائلاً:"اللي يهمنى نادي المقاصة ولكن لا أعرف السنة الجاية هيكون نادي إيه؟"، موضحا إن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".

وتغلب مصر للمقاصة على طنطا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد ذلك الفوز بمثابة الثالث على التوالي للمقاصة بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ليستكمل مسيرته انتصاراته بالتغلب على طنطا.

ودخل طنطا اللقاء بتشكيل مكون من:"على فرج في حراسة المرمى، أحمد صافى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير ومحمود مسعود في خط الدفاع، محمود كابونجا وحسام غالى وأحمد الشناوى وأحمد أوكا في خط الوسط، محمد أونش وإسلام فؤاد في خط الهجوم".

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بينما جاء تشكيل المقاصة يضم كلا من:"محمود حمدى في حراسة المرمى، أحمد مودى ومحمد دبش وعصام صبحى وأحمد محسن في خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد إبراهيم وميدو جابر في خط الوسط، عمرو مرعى في خط الهجوم".

وشهد الأول محاولات من الفريقان لتشكيل الخطورة على المرمى ولكن جاءت معظم المحاولات من التسديدات في هذا الشوط الذى شهد استحواذ أكبر للمقاصة بصورة أكبر على الكرة في محاولات مستمرة لإدراك هدف التقدم دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، نجح المقاصة في تسجيل هدفين حيث تقدم الملغاشى باولن فوافى للفريق الفيومى في الدقيقة 48 ثم كاد أن يسجل محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة الهدف الثانى لفريقه ولكنه أهدر فرصة محققة داخل منطقة جزاء طنطا وجاءت تسديدته بجوار مرمى الفريق الطنطاوى ليعود ميدو جابر جناح المقاصة ويسجل الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 81 حيث ارتدت ركلة ركنية لفريقه من دفاعات طنطا ليستقبل الكرة داخل منطقة الجزاء ويصوبها بطريقة رائعة في شباك المنافس ليضمن حصد فريقه للثلاث نقاط.

وبهذه الخسارة يقبع طنطا فى المركز الأخير بجدول الدوري قبل المباراة ويعد الفريق الأكثر تعرضا للهزيمة في جدول الدورى، ويمتلك 17 بينما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.