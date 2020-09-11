شكرا لقرائتكم كهربا يظهر على "دكة" الأهلى بعد غياب 7 شهور.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" على دكة الأهلى بعد 7 شهور منذ إيقافه في لقاء السوبر الماضى أمام الزمالك وذلك في المواجهة المقامة أمام الإسماعيلى على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول، خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي، خط الهجوم : اليو بادجي، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر

فيما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي والذي جاء وجاء التشكيل كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

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