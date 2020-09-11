شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه استعدادا لموقعة الإنتاج الحربي.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الجمعة الذى أقيم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي. ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شارك محمود علاء مدافع الزمالك فى تدريبات اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

فيما وضع الجهاز الطبي للزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي عبد الله جمعة والكونغولي كاسونجو كابونجو لاعبي الفريق وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمس تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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