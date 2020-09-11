شكرا لقرائتكم الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدف فى شوط الـ"VAR" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما قام محمد مجدي حارس الإسماعيلي بعرقلة السنغالي بادجي مهاجم الأهلي ، ونشط فريق الإسماعيلي بعد هدف معلول وحاول زياردة شباك محمد اشلناوي عن طريق محمد الشامي الذي أنطلق بأكثر من كرة ،و تواصلت الإثارة في الملعب من جانب الفريقين وأحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية للأهلي بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الإسماعيلي خلال كرة مشتركة مع قفشة داخل منطقة جزاء الأسماعيلي لكن عاشور تراجع عن إحتساب ضربة الجزاء بعد اللجوء لتقنية "الفار".

عاد الإسماعيلي للخطوة وأهدرشيلونجو فرصة تسجيل هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 27 بعدما تلقي تمريرة جيدة وراوغ محمد هاني لكنه سددها بجوار القائم ، قبل أن يهدأ اللعب عدة دقائق وسط الملعب وأنعدمت الخطورة قبل أن تتجدد الإثارة مرة أخرى بإحتساب محمود عاشور ضربة جزاء للأسماعيلي بدعوى لمس الكرة "يد " رامي ربيعة ولجأ عاشور لتقنية "الفار" وأعلن أن الكرة ركلة جزاء تصدى لها عمر الوحش لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة بمسافة بعيدة ليُهدر فرصة التعادل في الدقيقة 45.

حاول الإسماعيلي التعادل في الدقائق الأخيرة كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثاني لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

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ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني،أيمن أشرف، رامي ربيعة وعلي معلول ، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي واليو بادجي ، وشارك أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة قبل إنطلاق المباراة بدلاً من ياسر إبراهيم الذى تعرض للأصابة ، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر.

ويدخل الاهلى موقعة الليلة متربعاً على قمة الدورى برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".