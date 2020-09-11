شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: موقف الأهلي مع مؤمن زكريا دليل جديد على عظمة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ثمن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق موقف إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بظرو صحية صعبة في الفترة الأخيرة.

وقال عرابي في الاستديو التحليلي الذي يسبق مباراة الأهلي والإسماعيلي: "حصول مؤمن زكريا على عقده كاملا خالصا من الضرائب وحصوله على نسبة المشاركة ايضا هو برهان جديد على عظمة الأهلي".

وعقب محمد يوسف مدرب ونجم الأهلي السابق على حديث اسام عرابي قائلا: "مؤمن زكريا لاعب مؤثر جدا من الناحية الفنية، هو لاعب مميز سلوكيًا أيضا، والأهلي معتاد على المواقف النبيلة مع نجومه، ولو تم ابراز موقف النادي مع مؤمن فهناك عشرات الحالات التي يتبناها الأهلي في صمت".

تحمل مواجهة الفريقين مساء اليوم رقم 117 بعدما التقى الأهلي والإسماعيلي على مدار116 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 60 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 34 مباراة فيما كان الفوز حليف الإسماعيلي في 22 مباراة.

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يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي والإسماعيلي إلى نهاية الاربعينيات من القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1948-1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في الاسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بثمانية أهداف نظيفة في موسم 1957-1958 وهي المباراة التي شهدت تألق لافت لصالح سليم رمز الأهلي التاريخي والذي سجل رقما قياسيا لم يقترب منه أحد في تاريخ بطولة الدوري بعدما سجل 7 أهداف في المباراة.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الإسماعيلي في 56 مباراة فيما خرج الإسماعيلي بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 24 مباراة .

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الاسماعيلي في 169 مناسبة من خلال 57 لاعبا، بينما استقبلت شباك الأهلي 94 هدفا.

يعد أحمد مكاوي مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف، فيما يعتبر هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 25 مباراة.