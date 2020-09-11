الامارات | كوتينيو يمنح غريزمان هدية غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يمنح غريزمان هدية غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، زميله الفرنسي أنطوان غريزمان، هدية قيمة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحصل غريزمان، على القميص رقم 7 بعدما أمضى الموسم الماضي بالقميص رقم 17.

ونشر غريزمان، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر فيه قميص برشلونة، وعلى ظهره اسم غريزمان والرقم 7.

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ووجه غريزمان الشكر لكوتينيو، الذي تنازل له عن هذا الرقم، حيث كان يرتديه قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ.

وكتب غريزمان عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، قال فيها: "أود أن أشكر كوتينيو، الذي بالإضافة إلى أنه لاعبًا رائعًا، هو كذلك رفيق رائع".

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