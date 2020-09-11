الامارات | كوتينيو يمنح غريزمان هدية غير متوقعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يمنح غريزمان هدية غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، زميله الفرنسي أنطوان غريزمان، هدية قيمة، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وحصل غريزمان، على القميص رقم 7 بعدما أمضى الموسم الماضي بالقميص رقم 17.
ونشر غريزمان، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر فيه قميص برشلونة، وعلى ظهره اسم غريزمان والرقم 7.
ووجه غريزمان الشكر لكوتينيو، الذي تنازل له عن هذا الرقم، حيث كان يرتديه قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ.
وكتب غريزمان عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، قال فيها: "أود أن أشكر كوتينيو، الذي بالإضافة إلى أنه لاعبًا رائعًا، هو كذلك رفيق رائع".
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