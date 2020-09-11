شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل انتصاراته ويتخطى طنطا بثنائية فوافي وجابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة السير على طريق الانتصارات بعدما تغلب على نظيره فريق طنطا بنتيجة 2- صفر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، بملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

المقاصة افتتح التسجيل في اللقاء عن طريق اللاعب باولن فوافي في الدقيقة 48، وأضاف ميدو جابر هدف المقاصة الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار رفع فريق المقاصة رصيده إلى النقطة 33 ارتقى بهم إلى المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري، بنما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 يحتل بهم ذيل جدول الدوري.