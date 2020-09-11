شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو يتعافي من إصابة الكاحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية جاهزية إيسكو، لاعب ريال مدريد، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الجارية، مما يعني جاهزيته للقاء الأول للنادي الملكي في بطولة الدوري الإسباني الذي ينطلق يوم 20 من الشهر الجاري.

كان إيسكو تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها زادت الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء ريال سوسيداد الذي حدد له من قبل 20 من الشهر الجاري، ولكن كافة التقارير الطبية أثبتت شفائه خلال الفترة الحالية.