شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو يتعافي من إصابة الكاحل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية جاهزية إيسكو، لاعب ريال مدريد، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الجارية، مما يعني جاهزيته للقاء الأول للنادي الملكي في بطولة الدوري الإسباني الذي ينطلق يوم 20 من الشهر الجاري.
كان إيسكو تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها زادت الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء ريال سوسيداد الذي حدد له من قبل 20 من الشهر الجاري، ولكن كافة التقارير الطبية أثبتت شفائه خلال الفترة الحالية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر إيسكو يتعافي من إصابة الكاحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.