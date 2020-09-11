شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لتحديد موعد عودة «شيكابالا» لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، إن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، سيخضع لاختبار طبي الإثنين المقبل، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
وغاب «شيكابالا» عن التدريبات، اليوم الجمعة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
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