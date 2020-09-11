شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح «ساسي» راحة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي، راحة اليوم الجمعة.
ويعاني «ساسي» من كدمة شديدة في الظهر، تعرض لها خلال مشاركته أمام طلائع الجيش.
ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن «ساسي» سينتظم في التدريبات الجماعية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
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