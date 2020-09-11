شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحازم إمام في الجيمانزيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وخضع حازم إمام لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم، اليوم الجمعة، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأحد المقبل.