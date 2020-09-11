شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطلًا لدوري الكرة الطائرة «رجال» بالفوز على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، لقب بطولة الدوري، بعد التغلب مساء اليوم الجمعة، على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، محققًا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وبهذه النتيجة نجح الفريق في حسم بطولة الدوري بشكل رسمي، قبل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة المقبلة، التي أصبحت تحصيل حاصل.

وجاء الفوز بلقب بطولة الدوري بعد أن كان الفريق قد نجح في وقت سابق بالفوز بلقب البطولة العربية للأندية، ومازال ينافس على بطولة كأس مصر.