شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو يبحث عن قناص جديد استعدادًا لـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن قناص جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بجانب مهاجمه الأساسي هاري كين، لتدعيم الخط الأمامي بلاعبين سوبر يستطعيون تسجيل الأهداف بغزارة خلال الموسم المقبل الذي يبدأ غدا السبت.

ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن مورينيو يرغب في التعاقد مع مهاجم شرس خلال الفترة الجارية، ومن الأسماء المرشحة جريزمان، مهاجم برشلونة، بجانب لويس سواريز، الذي يرغب يوفنتوس في ضمه بقوة.