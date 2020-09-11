كارتيرون يرفض الدفع بـ«بن شرقي» أمام الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة الإنتاج الحربي المقررة الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.
وقال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، إن «بن شرقي» تخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.
وتمسك كارتيرون بمنح «بن شرقي» المزيد من الوقت للتأهيل، لتفادي تجدد إصابته.
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