شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه الأهلي بثلاثي هجومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى. الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم. الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدى – عمر الوحش. الهجوم: محمد الشامى – عبدالرحمن مجدى- شيلونجو. على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمد نصر – بيكيتى سيلفا – محمود دونجا – أحمد مدبولى – حازم مرسى – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – همام طارق – نادر رمضان. Advertisements وخرج وجيه عبدالحكيم ومحمد بيومى من القائمة النهائية. الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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