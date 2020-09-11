شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي.. وكهربا احتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «قفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

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ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبدالمنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏