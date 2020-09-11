شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بالدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.