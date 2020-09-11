شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بالدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
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