شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات خاصة للتغطية الصحفية للقاء الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت مديرية أمن الإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع الإسماعيلي مع الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الأهلي والإسماعيلي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الــ26 من بطولة الدوري الممتاز.

وسمحت قوات الأمن بدخول الصحفيين الحاملين لكارنيهات اتحاد الكرة فقط، في ظل إقامة اللقاء دون حضور جماهيري.