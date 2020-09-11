شكرا لقرائتكم خبر عن 10 كاميرات لنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف التلفزيون المصري من استعداداته لنقل مباراة الإسماعيلي مع الأهلي مساء اليوم بأعلى جودة ممكنة. ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، في وقت لاحق الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري. وخصص التلفزيون 10 كاميرات وحدة بث hd عالية الجودة لنقل المباراة بالشكل الأمثل. وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن تولى أيمن الكاشف وحاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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