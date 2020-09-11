شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك ببقاء محمد عواد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الحارس محمد عواد، على هامش التدريبات، لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون من «عواد» التركيز داخل الملعب، وأكد أن حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي، الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.