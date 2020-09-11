رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد: مصر أظهرت للعالم كيف تنظم حدثًا تحت شروط الوقاية من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد، أندرياس ميتشلمان، بحفل قرعة مصر 2021، والذي تم تنظيمه مؤخرًا بمنطقة الأهرامات. وقال ميتشلمان، في تصريحات للموقع الرسمي للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال: «حفل القرعة كان مثيرا للإعجاب». وأوضح: «مصر أظهرت للعالم كيف تنظم حدثا تحت شروط الوقاية من كورونا». وتابع ميتشلمان: «أتمنى أن تكون تلك البطولة ضوء للعالم في هذه الظروف». وفنيًا، تحدث المدير الفني للمنتخب الألماني ألفريد جيسلاسون قائلا: «مجموعتنا، التي تضم المجر وأوروجواي وكاب فيردي، مجموعة رائعة». وشدد في حديثه عن المجموعة الأولى: «المجر كانوا أقوياء للغاية في بطولة أوروبا الماضية، أما أوروجواي وكاب فيردي فيشاركان للمرة الأولى ولا أعرف عنهم الكثير». وأتم «الأدوار التالية ستكون صعبة للغاية». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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