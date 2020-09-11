شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بأداء لاعبيه مرانًا خفيفًا، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمام سموحة، الخميس، تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات البدنية، بناءً على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.