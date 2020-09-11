شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بأداء لاعبيه مرانًا خفيفًا، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
ويلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمام سموحة، الخميس، تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات البدنية، بناءً على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.