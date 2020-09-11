شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحدد برنامج تأهيلي خاص لـ«كاسونجو» و«جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا للثنائي عبدالله جمعة والكونغولي كابونجو كاسونجو. وتعرض الثنائي لإصابات عضلية خلال مشاركتهما امام سموحه «الخميس» ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون للدوري. وأدى الزمالك مرانه على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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